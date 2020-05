Praia, bibliotecas e restaurantes. Madeira anuncia plano de desconfinamento

Veja também: Todas as notícias sobre a pandemia de Covid-19

Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo Depois da abertura das Igrejas, já no sábado, a Praia de Porto Santo será aberta ao público no domingo, anunciou esta sexta-feira o Governo regional. Seguem-se vários serviços e estabelecimentos ao longo dos dias, até 18 de maio. A praia do Porto Santo reabre ao público a partir de domingo e deixa de ser obrigatória a quarentena para residentes no arquipélago que cheguem àquela ilha após 18 de maio, anunciou hoje o presidente do Governo da Madeira. "Dada a situação favorável epidemiológica naquela ilha, a praia do Porto Santo é reaberta ao público a partir do próximo domingo, dia 10 de maio", disse Miguel Albuquerque em videoconferência. A ilha do Porto Santo não regista novos casos de infeção por covid-19 desde o dia 19 de abril. Nesse dia, registava quatro pessoas infetadas, todas entretanto recuperadas. Miguel Albuquerque explicou que a reabertura da praia do Porto Santo terá condições a cumprir, sendo "obrigatório manter o distanciamento social entre os utentes” e sendo “proibido o aglomerado de pessoas naquele espaço balnear". Os balneários permanecerão encerrados, assim como os bares, cafés e restaurantes de apoio à praia. "Mantendo-se o cenário favorável da evolução epidemiológica na região, e em consonância com as autoridades autárquicas do Porto Santo, a quarentena obrigatória de e para o Porto Santo deverá manter-se apenas até ao próximo dia 18 de maio", disse. Contudo, frisou que "esta decisão é suscetível de reversão acaso surjam, entretanto, novas situações de risco ou de crescimento de casos de covid-19 que ponham em causa a saúde publica". Referindo-se à ilha da Madeira, o presidente do Governo Regional disse que se prevê a reabertura das praias, complexos balneários e acesso ao mar “a partir do próximo dia 15 de maio", caso a situação pandémica continue a evoluir favoravelmente.



Jardins na segunda, ginásios na terça Os espaços em área florestal, os percursos pedestres recomendados, as quintas e os jardins públicos da Madeira reabrem na segunda-feira, 11 de maio, anunciou o chefe do executivo, indicando que fica também autorizada a prática de várias modalidades desportivas. "Todos estes espaços, atividades e equipamentos serão reabertos ao público, mediante a adoção de rigorosas medidas de distanciamento social, segurança sanitária, uso de equipamentos e máscaras de proteção para utentes e funcionários quando for o caso, ações frequentes de limpeza e higienização dos espaços", esclareceu Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque realçou que passam a ser autorizadas as atividades lúdico desportivas em espaço florestal, como BTT, canyoning, rapel, asa delta, e outras modalidades desportivas individuais praticadas ao ar livre, incluindo triatlo, orientação, natação em águas abertas, ciclismo, motociclismo, automobilismo e patinagem de velocidade. "Nas infraestruturas desportivas onde algumas destas modalidades serão praticadas, deverão ser obrigatoriamente reforçadas as dinâmicas de desinfeção, proteção individual dos trabalhadores, regras de distanciamento social, encerramento dos balneários, encerramento obrigatório de espaços de convívio coletivo, encerramento obrigatório de bares, restaurantes ou cafés conexos", informou Miguel Albuquerque. O chefe do executivo esclareceu, também, que o Jardim Botânico da Madeira, a Quinta do Imperador, o Parque Temático da Madeira, o Jardim do Garajau e o Parque Aquático continuarão encerrados até nova avaliação. A mesma decisão aplica-se aos parques infantis, que continuarão encerrados por razões de segurança sanitária. Apesar da abertura ao público dos espaços florestais, não serão permitidos acampamentos até nova avaliação e, por outro lado, nos locais onde existam balneários ou áreas de lazer, estes permanecerão encerrados. O Governo Regional autorizou também os proprietários de embarcações de recreio com registo emitido na Região Autónoma da Madeira a navegar a partir do dia 15 de maio, apenas em águas marítimas do arquipélago, estando proibida a navegação de barcos afetos a atividades marítimo-turísticas e à prática desportiva. "As embarcações de recreio autorizadas a navegar poderão fundear, mas não poderão utilizar as instalações de qualquer porto, cais ou marina, para atracação, que não seja o de partida", reforçou Miguel Albuquerque. O executivo regional decretou, por outro lado, a reabertura, a partir de 12 de maio, dos ginásios, mediante "rigorosas medidas" de distanciamento social, segurança e higiene, entre as quais a utilização de cada espaço a 1/3 da sua capacidade e a proibição de aulas de grupo ou com mais de duas pessoas, incluindo o preparador físico, no interior. "No exterior e ao ar livre são permitidas aulas de grupo, com a regra de distanciamento de uma pessoa por cada cinco metros quadrados", indicou Miguel Albuquerque, sublinhando que os balneários e piscinas permanecerão encerrados.