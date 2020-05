Portugal ainda não sabe quantas pessoas foram testadas à Covid-19

Ainda assim, Lacerda Sales não deixou de destacar que, em abril, "foram feitos, em média, cerca de 11.500 testes por dia". Número já ultrapassado nos primeiros dias do novo mês: "De 1 a 6 de maio, a média foi de mais de 12.400 testes por dia, pelo que se mantém a tendência do aumento de testagem."

Uso de máscaras no Parlamento





A primeira sessão no Parlamento em que foi obrigatório o uso de máscara levantou polémica, dado que os deputados tiraram as máscaras para falar, algo que vai contra as recomendações da Direção-Geral da Saúde sobre o uso correto deste equipamento de proteção individual.

Questionado sobre se os deputados estão a dar um mau exemplo, o secretário de Estado da Saúde salientou que essas são "decisões internas do Parlamento" e que não lhe compete comentar "decisões de órgãos de soberania". Ainda assim, lembrou que esta é uma fase de aprendizagem para todos, sem exceção:

"Todos estamos a aprender todos os dias. Eu próprio, muitas vezes, tenho de ajudar amigos e colegas na boa utilização destas máscaras. Esta situação de aprendizagem permanente estende-se a todos."

Porém, minutos antes, Lacerda Sales frisara que o sucesso do combate à pandemia do novo coronavírus "depende de todos e de cada um e da capacidade de respeitar o outro e as regras que se aplicam a todos".

Portugal regista 1.114 mortos (são mais nove que na quinta-feira, o número mais baixo, em 24 horas, desde 23 de março) e 27.268 infetados (mais 553, o que equivale a uma subida de 2,1%, a maior desde 25 de abril, e mantém a tendência ascendente dos últimos dias) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).



Há um total de 220 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Barcelos (+46), Vila Verde (+41), Lisboa (+32), Maia (+32), Matosinhos (+29), Gondomar (+29) e Porto (+26) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo documento, 57 municípios registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.700 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.445), Porto (1.295) e Matosinhos (1.192). Dos 220 concelhos com pelo menos 3 casos confirmados de Covid-19, 164 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.