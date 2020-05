Peso da Régua lança medidas para ajudar famílias e empresas

A Câmara de Peso da Régua aprovou um pacote de 33 medidas que visam apoiar as famílias e as empresas. De acordo com a autarquia, as medidas pretendem reduzir o impacto da pandemia na vida social, familiar e económica do concelho

Neste contexto, os apoios são direcionados “às famílias e às empresas, com sede ou delegação no concelho, cujos rendimentos regulares foram reduzidos de forma significativa, bem como os que se encontram, atualmente, em sérias dificuldades de recuperação”, explica a autarquia em comunicado.

As famílias vão receber vales em compras no comércio tradicional, no valor da refeição escolar para os alunos dos escalões A e B, e vales em compras no valor de cinquenta cêntimos por metro cúbico de água consumida nos escalões domésticos, para utilizar no comércio tradicional de maio a julho.

Já aos funcionários municipais vão receber um incentivo para almoçarem nos restaurantes locais, nos dois meses após abertura, através de um reforço até 100% do subsídio de refeição.

De entre as medidas direcionadas para o comércio local e empresas, destaca-se a comparticipação dos 20% da contrapartida dos comerciantes, no âmbito das candidaturas a medidas de proteção à Covid-19.

Durante quatro meses será suspensa a tarifa de disponibilidade de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos, à exceção das grandes superfícies, bancos, instituições de crédito e seguradoras.

A estas medidas acresce a decisão de redução da tarifa variável de água (40%) e saneamento (39%) para os consumidores não domésticos até 50m3. Esta medida terá efeitos retroativos a janeiro de 2020, tendo sido definida em articulação com todos os municípios que participam no capital social da Águas do Interior Norte e com a própria empresa.

Destaque ainda para a isenção e devolução de taxas inerentes à atividade económica para o ano 2020, para empresas com sede ou filial em Peso da Régua, com exceção das grandes superfícies, instituições bancárias, de crédito e seguradoras.

Para impulsionar a economia local a Câmara do Peso da Régua propõe-se ainda organizar da feira de Vinhos Douro Wine City em versão "online". São medidas, explica a autarca, que pretendem “contribuir ativamente para a recuperação económica das famílias e empresas do concelho”.