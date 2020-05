Grávidas e Covid-19. DGS vai alterar normas o mais depressa possível

Graça Freitas tinha sido questionada porque é que a DGS mantém as orientações contrárias à Organização Mundial de Saúde (OMS) e à Sociedade de Medicina Interna sobre deitar fora leite materno e de não haver contacto de pele com pele entre mãe e bebé.

“Uma das nossas prioridades é a revisão das normas dos partos. Como sabem nós revemos sempre estas normas com outros especialistas. Mas, sim, vamos e estamos obviamente a rever a norma e atentos”, disse a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, na conferência de imprensa de apresentação dos números do novo coronavírus.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está a preparar uma mudança das normas para as grávidas e para os partos no contexto da atual pandemia de Covid-19.

“Apesar de isto ser estranho de dizer, a norma é muito importante, mas as grávidas têm um fator de confiança que é serem assistidas por médicos e enfermeiros ao longo do seu percurso e que podem afinar coisas que não estejam tão bem na orientação. Neste momento, estamos a fazer muitas orientações para o público em geral e para setores de atividade que iniciaram a retoma”, explica Graça Freitas.

Portugal regista 1.114 mortos (são mais nove que na quinta-feira, o número mais baixo, em 24 horas, desde 23 de março) e 27.268 infetados (mais 553, o que equivale a uma subida de 2,1%, a maior desde 25 de abril, e mantém a tendência ascendente dos últimos dias) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

Há um total de 220 concelhos portugueses com, pelo menos, três casos confirmados de Covid-19. Barcelos (+46), Vila Verde (+41), Lisboa (+32), Maia (+32), Matosinhos (+29), Gondomar (+29) e Porto (+26) são os concelhos com maior aumento no número de infetados nas últimas 24 horas, segundo a lista da DGS. De acordo com o mesmo documento, 57 municípios registam, pelo menos, mais um caso confirmado de Covid-19.

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 1.700 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.445), Porto (1.295) e Matosinhos (1.192). Dos 220 concelhos com pelo menos 3 casos confirmados de Covid-19, 164 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior.

Evolução da Covid-19 em Portugal