Governo recomenda circulação limitada a "atividades essenciais" este fim de semana

O ministro da Administração Interna recomendou esta sexta-feira que os portugueses limitem a circulação durante o fim de semana "às atividades absolutamente essenciais", no contexto da situação de calamidade em vigor no país devido à covid-19.

“No fim de semana que se aproxima, a recomendação a todos os portugueses é que mantenham uma limitação da sua circulação. Já não estamos no quadro do estado de emergência, por isso as ações de verificação da circulação têm agora uma natureza distinta por parte das forças de segurança”, disse Eduardo Cabrita no final da primeira reunião da estrutura de monitorização da situação de calamidade.

O ministro sublinhou que “o dever cívico de recolhimento é uma ação que visa mobilizar todos os portugueses” para que se consiga passar às fases seguintes do processo de desconfinamento, considerando por isso que se deve limitar, no fim de semana, a “circulação às atividades absolutamente essenciais”.

Por isso, frisou, as forças de segurança vão estar atentas “não tanto à circulação, mas a situações que levem a ajuntamentos de dimensão superiores àquilo que está permitido legalmente”.