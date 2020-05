Governo não esclarece sobre realização de feiras e mercados

Veja também:

O Governo continua a não ser totalmente esclarecedor quanto à possibilidade de realização de feiras e mercados ao ar livre.

Questionado esta sexta-feira pela Renascença, durante a visita que fez ao Porto, António Costa remeteu para as autarquias a responsabilidade de se adequarem à legislação em vigor.

“Cada feira é uma feira, cada realidade é uma realidade e, portanto, é natural que para além de haver regras gerais cada município possa definir as suas próprias regras.”

Mas o tema não é claro e o secretário de Estado do Comércio, João Torres, diz que está a manter o diálogo com os feirantes, enquanto centra responsabilidades na esfera autárquica.

“A legislação que está em vigor encaminha necessariamente para os municípios as suas responsabilidades nesta matéria, mas tenho dialogado com a Federação Nacional de Associações de Feirantes de uma forma muito positiva e profícua e naturalmente que a seu tempo também o Governo continuará a acompanhar a evolução da curva epidemiológica da Covid-19 e, naturalmente, quando assim o entender e se assim o entender revisitar as regras em vigor”, diz.

À pergunta sobre se há, ou não, algum impedimento à abertura de mercados desde que se cumpram as regras básicas de higiene e distanciamento, João Torres limita-se a dizer: “Faço minhas as palavras do Sr. primeiro-ministro. As regras terão de ser vistas caso a caso.”

Quem não pretende adiar este estado de dúvida é o presidente da Câmara de Gaia. Eduardo Vitor Rodrigues revela à Renascença estar em preparação, juntamente com o Ministério da Economia, um despacho que permita enquadrar o mercado que todas as quartas-feiras se realiza na freguesia dos Carvalhos.

O objetivo é que esta feira semanal reabre com a totalidade das atividades representadas, já no próximo dia 20.

“Como sabe neste momento nós não temos esse poder. Estamos a articular com o Ministério da Economia um despacho próprio. O nosso objetivo é abrir a feira dos Carvalhos a 20 de maio, e com a salvaguarda, isso sim, de que tenhamos um número controlado de pessoas e regras muito firmes de distanciamento e higienização”, diz.