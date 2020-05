CPC pede mais fiscalização aos gastos públicos de combate à pandemia

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC) está preocupado com os riscos associados às intervenções do Estado no setor público empresarial e em entidades privadas no quadro de exceção provocado pela pandemia de covid-19.



O CPC considera que a mobilização de avultados montantes para a aquisição de equipamentos e medicamentos, bem como a adoção medidas excecionais no âmbito das prestações sociais e dos auxílios públicos às empresas, criam um clima propício ao desenvolvimento de fenómenos fraudulentos e de corrupção.

Para mitigar os riscos, este organismo propõe um reforço dos meios e instrumentos necessários para garantir a transparência, imparcialidade e integridade na atribuição de auxílios públicos e de prestações sociais através, por exemplo, de plataformas de informação digital ou a portais de transparência.

Um controlo que garanta a inexistência de conflitos de interesses, a transparência dos procedimentos de contratação pública e a integridade na execução dos contratos públicos, em especial, nas áreas da saúde e das infraestruturas.

A criação de instrumentos de monitorização e de avaliação da aplicação dos auxílios públicos e o controlo efetivo sobre as operações de intervenção pública nas empresas e outras entidades privadas.

O CPC invoca os alertas que têm sido lançados por diversas entidades internacionais sobre estes riscos e considera que só adotando medidas preventivas será possível garantir o normal funcionamento das instituições, de forma a que o enorme esforço realizado não seja enfraquecido.

O Conselho de Prevenção da Corrupção é uma entidade administrativa independente que funciona junto do Tribunal de Contas e tem como fim desenvolver, nos termos da lei, uma atividade de âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações relacionadas