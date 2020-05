​Campanha oferece 70 termómetros aos hospitais do Alentejo

Os hospitais de Évora, Beja, Portalegre e Santiago do Cacém já receberam os 70 termómetros de infravermelhos, adquiridos no âmbito de uma campanha de recolha de fundos, lançada, pela associação Alentejo de Excelência, para auxiliar no combate à pandemia de covid-19.



"Esta campanha durou apenas nove dias, uma vez que pretendíamos, rapidamente, encomendar os equipamentos para entregar aos hospitais alentejanos”, explica Márcio Guerra, da direção da Alentejo de Excelência.

“Felizmente, o surto teve uma evolução mais lenta que as previsões iniciais, e os equipamentos chegam agora, numa fase mais tranquila, mas continuam a ser de grande utilidade para prevenção do contágio dos profissionais de saúde que estão na linha da frente”, sublinha o responsável desta associação, sem fins lucrativos, dinamizada desde 2006, e que integra um conjunto de cidadãos civicamente ativos e comprometidos com a região alentejana.

Os primeiros 25 termómetros foram entregues, em abril, ao hospital do Espírito Santos, de Évora, e outros 15, ao hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre.

As restantes 30 unidades foram atribuídas, já neste mês de maio, aos hospitais de Beja, no baixo Alentejo, e de Santiago do Cacém, no litoral alentejano.

"Este contributo, é uma forma da sociedade civil de base dizer, presente e de apoiar, solidariamente, as nossas instituições e os profissionais de saúde, por isso não podemos deixar de agradecer às cerca de 50 pessoas e às 12 empresas e organizações da região que contribuíram financeiramente para que esta doação fosse agora concretizada”, salienta Márcio Guerra.

A necessidade destes equipamentos, recorda à Renascença, a Alentejo de Excelência, “foi sinalizada logo no inicio da pandemia pelos vários hospitais da região, uma vez que a verificação da temperatura dos doentes, é uma das formas mais comum de se proceder à sinalização de potenciais casos de covid-19.”

Esta associação, que “pretende dinamizar e promover iniciativas que contribuam para uma participação ativa e positiva da comunidade alentejana”, vai manter-se em contato com as organizações da região, manifestando disponibilidade “para apoiar na superação da crise sanitária, económica e social que está em curso.”