Alerta de ONG. Há fome entre as famílias de Camarate

Mário Rui refere que algumas famílias com quem a organização contactou “estavam a iniciar já um processo muito complicado na sua gestão diária e quotidiana em que, por vezes, a única refeição por dia era a que estava a ser disponibilizada pela escola para as crianças”.

“São famílias com baixos rendimentos, com trabalhos precários, muitos imigrantes que não têm ainda a sua legalização finalizada, que não podem recorrer à Segurança Social, e esta crise veio trazer todas essas fragilidades à luz do dia”, conta à Renascença o diretor de programas da ONG em Portugal.

“É uma forma de as pessoas poderem manter as suas rotinas diárias, de escolherem os seus alimentos, porque a situação já é de uma fragilidade tão grande que, retirar ainda mais espaço onde as pessoas já não conseguiam quase respirar, não seria digno”, salienta Mário Rui.

Segundo a ONG, a decisão de distribuir cartões de apoio alimentar passou por querer “conferir às famílias responsabilidade, mas, sobretudo, dignidade, uma vez que serão elas próprias a gerir o dinheiro, de acordo com as suas necessidades”.

De acordo com a Ajuda em Ação, os pedidos de apoio alimentar dispararam devido à Covid-19 e depois de um processo rigoroso de levantamento de necessidades e sinalização dos agregados familiares mais carenciados, em conjunto com os parceiros locais, foi possível avançar, para já, com a primeira fase de apoio a 38 famílias, em resposta de emergência.

“Quem tem fome não consegue ter um pensamento ativo, um pensamento dinâmico. As pessoas têm que ter as suas necessidades básicas satisfeitas e o alimento é essencial à vida”, sublinha o diretor da ONG, realçando ainda a existência de “uma equipa de psicólogos” no acompanhamento destas situações de vulnerabilidade.

O regresso à normalidade representa também o retomar do projeto educativo “A Minha Escola é Cool”.

A partir daí, explica, as atividades como as de formação em educação positiva para a comunidade escolar e de animação sociocultural, na dinamização dos tempos livres escolares e no período do verão, voltarão a fazer parte da "nova" realidade da Escola E.B. 2,3 Mário de Sá Carneiro e do Centro Escolar EB1/JI Quinta das Mós.

“Este projeto, assim como tudo no mundo, sofreu agora um duro golpe com a Covid-19, mas, ainda assim, não ficámos de braços cruzados”, refere Ricardo Oliveira, residente da Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos do Agrupamento de escolas D. Nuno Álvares Pereira (APDNAP).

A expectativa da Ajuda em Ação e dos parceiros locais é retomar as rotinas e atividades interrompidas pela pandemia, assim que possível.

“Queremos continuar a qualificar as mulheres da comunidade educativa em situações vulneráveis, de desemprego ou com baixos rendimentos, nomeadamente, na área da costura. Apostando na formação e acompanhamento das crianças, jovens e mulheres de Camarate”, frisa o diretor de programas da ONG em Portugal.

O objetivo, assinala Mário Rui, é “ajudar a criar oportunidades e preparar melhor as comunidades para tempos tão incertos como serão os de pós-pandemia”.