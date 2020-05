​Regina Duarte em entrevista polémica. Secretária da Cultura do Brasil desvaloriza ditadura e tortura

É aqui que Regina Duarte afirma: “Ficar cobrando coisas que aconteceram nos anos 60, 70 ou 80, gente, vamos embora para a frente.” E desconversa, começando a cantar o hino da seleção brasileira na Copa do Mundo FIFA de 1970 que dizia: ““para frente Brasil, salve a seleção”.

“Porque acredito que ele era, e continuar a ser, a melhor opção para o país. Mas dizem ele fez isto, ou aquilo. Eu não quero ficar a olhar para trás. Se não vou dar trombada. Posso cair no precipício, ali à frente. Tem de olhar para frente, ser construtivo e amar o país.”

Confrontada com a chuva de críticas de quem tem sido alvo, Regina Duarte, que já representou reconhecidos papeis em telenovelas brasileiras, explicou porque apoia o Governo de Jair Bolsonaro.

Garantiu que “é uma narrativa que corre lá fora”. A conhecida atriz, que esteve reunida no dia anterior com o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou categoricamente que está ali “para servir o país e o Governo”.

São quase 40 minutos de entrevista, mas a gota de água aconteceu quando surgiu um vídeo da atriz Maitê Proença. Regina Duarte, conhecida atriz e agora secretária da Cultura do Brasil, deu a sua primeira entrevista ao canal CNN Brasil. Mas nem tudo correu bem na conversa, em que a responsável política acabou até por cantar.

Mas o jornalista lembra que no período da ditadura “muita gente morreu”, ao que a responsável da Cultura do Brasil responde que “na Humanidade não pára de morrer gente. Se fala vida, do outro lado tem morte, porquê olhar para trás…porquê?”.

Daniel Adjuto sublinha “porque houve tortura”, e Regina Duarte responde: “sempre houve tortura”, lembrando Hitler.

Segundo as palavras da Regina Duarte: “não vive quem fica arrastando cordéis de caixões. Tem uma morbidez insuportável que o Covid está trazendo, não está legal”.

Depois de elogiar o que foi feito em defesa dos artistas nesta crise de pandemia, e de se recorrer de umas cábulas que levou para a reunião com o Presidente, o clima de irritação da secretária da Cultura foi subindo, à medida que outras perguntas surgiam dos outros dois jornalistas em estúdio.