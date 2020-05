"Nunca baixem os braços". Isabel II assinala fim da II Guerra Mundial com apelo à esperança

A rainha Isabel II apelou à esperança dos britânicos, no discurso com que hoje assinalou os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, pedindo que jamais baixem os braços.

Num discurso à nação transmitido pela televisão, exatamente à mesma hora em que o seu pai, o rei Jorge VI, comunicou o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a monarca de 94 anos recordou os sacrifícios do conflito europeu, mas também a felicidade que se lhe seguiu.

“A geração que foi à guerra sabia que a melhor forma de homenagear aqueles que não voltaram do conflito era garantir que não voltaria a acontecer”, recordou, a partir do Castelo de Windsor.

Para a monarca, “o maior tributo” aos sacrifícios de quem lutou “é que países que foram inimigos são agora amigos, trabalhando lado a lado por paz, segurança, saúde e prosperidade para todos”.

Isabel II prestou homenagem a quem combate atualmente o novo coronavírus e recordou: “Ao princípio, as perspetivas pareciam sombrias, a saída distante, o resultado incerto. Mas continuámos a acreditar que a causa era justa. Nunca baixar os braços, nunca perder a esperança, é essa a mensagem do dia da vitória na Europa”.

Após o discurso, os britânicos juntaram-se, a partir de suas casas, num canto coletivo do hino de guerra “We'll Meet Again”, de Vera Lynn, que hoje se pode aplicar ao afastamento entre familiares e amigos, devido à pandemia de covid-19.