Número de mortes num dia em Espanha mantém-se estável

Morreram 229 pessoas em Espanha devido à Covid-19, nas últimas 24 horas, mais 16 que no dia anterior, para um total de 26.299 óbitos.

Com a confirmação de 1.095 novos casos, esta sexta-feira, Espanha passa a totalizar 222.857 contágios pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.

Por outro lado, houve 2.637 altas médicas, no último dia, o que eleva o número de pacientes recuperados da doença para 131.148.

Espanha é o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos (1.256.972). É o quarto com mais mortes, superada pelos EUA (75.670), Reino Unido (30.689) e Itália (29.958).

A nível mundial, são mais de 3,8 milhões as pessoas infetadas, das quais morreram quase 270 mil e recuperaram quase 1,3 milhões.