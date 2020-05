Covid-19. Estados Unidos contam 2.448 mortos nas últimas 24 horas

Veja também:

Os Estados Unidos registaram 2.448 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 75.500 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, indica a Universidade Johns Hopkins nesta sexta-feira.

As autoridades norte-americanas contabilizaram também mais de 1,25 milhões de casos diagnosticados com Covid-19, entre as 20h30 de quinta-feira (1h30 desta sexta-feira em Lisboa) e a mesma hora na véspera, de acordo com a mesma fonte.

Cerca de 195 mil pessoas foram declaradas curadas e mais de oito milhões de testes foram já realizados, indica a mesma fonte.

Os balanços diários nos Estados Unidos mantêm-se desde 1 de abril acima dos mil mortos.

Os Estados Unidos são de longe o país mais atingido pelo novo coronavírus, quer em número de mortos, como em casos diagnosticados, segundo dados oficiais.

"A América trava uma batalha feroz contra uma doença terrível", declarou o Presidente norte-americano, Donald Trump, na quinta-feira.

"Rezamos para que cientistas e investigadores inovem tratamentos, encontrem terapias e vacinas, e que o façam rapidamente", acrescentou Donald Trump.

Ao nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 269 mil mortos e infetou mais de 3,8 milhões de pessoas. Cerca de 1,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Para combater a pandemia, os governos mundiais mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.