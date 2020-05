​Central nuclear de Almaraz autorizada a funcionar até 2028

O pedido foi analisado durante o mês de abril e a resposta positiva é justificada pelo CSN com o cumprimento das condições impostas em 2010, ano em que a autorização de funcionamento da central foi renovada. O parecer do CSN será agora remetido ao Ministério para a Transição Ecológica para a sua autorização definitiva.

O organismo responsável pela segurança das centrais nucleares espanholas impõe, no entanto, o cumprimento de 13 condições e limites para que Almaraz possa manter as portas abertas.

Ambientalistas portugueses preocupados

No início do ano, a associação ambientalista Quercus elegia a central de Almaraz como um dos seus principais motivos de preocupação para este ano e defendia o início imediato do seu processo de desmantelamento. Isto porque a central usa as águas do Tejo no seu processo de arrefecimento e que fica a apenas cem quilómetros da fronteira portuguesa.

Em Espanha existem cinco centrais nucleares em funcionamento: Almaraz, em Cáceres, Vandellós e Ascó, em Tarragona, Cofrentes, em Valencia, e Trillo, em Guadalajara. Estas centrais têm um total de sete reatores nucleares, cumprem 40 anos de vida útil entre 2023 (Almaraz) e 2028 (Trillo).

No entanto, o acordo celebrado com a Endesa, a empresa pública responsável pela gestão dos resíduos radioativos, prevê o encerramento de todas as centrais nucleares espanholas comece apenas em, 2025 e se prolongue até 2035.