Brasil regista quase 10 mil casos de Covid-19 em 24 horas

O Brasil registou quase 10 mil casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.

A informação foi divulgada no portal do Ministério da Saúde, que dá conta da morte de mais de 600 pessoas no mesmo espaço de tempo.

Com os 9.988 casos novos de infeção, o total no Brasil sobe para 135.106.

Desde que começou a pandemia morreram 9.146 pessoas, 610 das quais nas últimas 24 horas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 263 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.