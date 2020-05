Meia Maratona de Lisboa adiada para 2021

Não haverá Meia Maratona de Lisboa em 2020. A prova, que atravessa a ponte 25 de Abril, estava inicialmente marcada para o 22 de Março deste ano, e tinha sido adiada para 6 de setembro. No entanto, a organização confirma, à Renascença, que as condicionantes obrigam a um novo adiamento, agora para maio de 2021.

“A prova de março, dos 30 anos, passará para o dia 9 de Maio de 2021. Não será em março porque ainda tenho medo do que ainda possa acontecer. A 9 de maio corre-se a Meia Maratona, a 6 de junho será a Corrida da Mulher e as Corridas de Outubro passarão para o dia 17 de outubro do próximo ano. Ainda deixamos aqui em aberto o Grande Prémio de Natal, como é em dezembro, pode ser que haja", diz Carlos Móia.

"Quem se inscreveu tem três possibilidades de utilizar a inscrição, pode passar automaticamente a inscrição para o dia 9 de Maio do próximo ano, receber um voucher com a validade de dois anos e poder participar na edição de 2022, ou ainda pode passar a inscrição para outro nome, caso não possa participar nas edições de 2021 ou de 2022”, informa.

Nesta entrevista a Bola Branca, o presidente do Maratona Clube de Portugal mostra confiante que a lista de atletas de Elite se manterá no próximo ano, acrescentando que não houve dificuldade em adiar a prova.

“Não houve problemas com os atletas de Elite, porque as companhias aéreas começaram a parar e os países a fechar fronteiras e os atletas não criaram dificuldades. Para o ano, tudo correndo bem, virá a mesma Elite que estava contratada para vir este ano. É uma Elite simpática, grande e forte para festejar os 30 anos com grande dignidade”, conclui.