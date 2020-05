As crises e a União

Começa a ser um padrão.

Sempre que uma crise afecta a Europa, a sensação que se tem é a de que a União Europeia funciona mal. Seja uma crise económica, financeira, de refugiados, sanitária - e as mais que poderão vir.

Do meu ponto de vista, não se trata de uma percepção errada. A União funciona mesmo mal em situações de crise. E, convenhamos, mesmo em situações normais não funciona assim tão bem como isso…

Por que razão se tornam mais evidentes os falhanços em situação de crise?

Penso que o que está na base desta situação é uma realidade política “dura” que torna inviável o caminho que a União tomou a partir do Tratado de Maastricht. Essa realidade é que os cidadãos dos estados europeus confiam nos respectivos estados e só neles quando é necessário uma protecção face a um ataque, qualquer que ele seja.

Nada pode ser mais enganador do que o slogan “ se um problema é global, exige uma resposta global”. O slogan é verdadeiro se se entender como “resposta global” uma concertação entre estados, sejam europeus sejam de todo o mundo. Mas é falso se entender por "resposta global" que essa resposta tem de ser dada por uma dada organização internacional seja a União Europeia ou outra do género. É isto, no caso da União, depois da (in)acção dessa organização que provoca o desapontamento dos cidadãos dos estados europeus que não têm qualquer afectividade pela União, mas que são capazes de se sacrificar pelo seu Estado. Não é por acaso que, nesta pandemia, se ouviu cantar hinos nacionais um pouco por toda a parte e não me recordo de ter ouvido cantar a "Ode à Alegria", de Beethoven, música com que a União tentou macaquear os hinos dos estados nacionais.

Como as crises irão suceder-se neste mundo cada vez mais instável, é mais que tempo de a União mudar de agulha e esquecer o projecto federal de Maastricht que nunca teve qualquer viabilidade.