Reunião entre FPF e clubes do Campeonato de Portugal durou um minuto

Os seis clubes do Campeonato de Portugal, que compareceram esta sexta-feira à tarde na Cidade do Futebol para discutir com a Federação as decisões quanto à subida à II Liga, não aceitaram dialogar com os representantes federativos designados para o efeito: José Couceiro, Carlos Lucas e Luís Sobral.



Olharam para o relógio, passado pouco mais de um minuto, viram confirmada a ausência do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, levantaram-se e foram embora.

Sem a exigida presença do líder da FPF, Benfica de Castelo Branco, Fafe, Lusitânia de Lourosa, Olhanense, Praiense (este por videoconferência) e Real Massamá abandonaram a reunião.

Os seis clubes estão contra as promoções na secretaria de Arouca e Vizela, pretendendo uma outra solução que lhes permitisse lutar pela subida à II Liga.