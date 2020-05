​Luís Torres: “Federação desrespeitou os clubes”

Os seis clubes do Campeonato de Portugal, que compareceram esta sexta-feira na Cidade do Futebol para discutir com a Federação as decisões quanto à subida à II Liga, não aceitaram dialogar com os representantes federativos designados para o efeito: José Couceiro, Carlos Lucas e Luís Sobral.



Sem a exigida presença do presidente da Federação, Benfica de Castelo Branco, Fafe, Lusitânia de Lourosa, Olhanense, Praiense (este por videoconferência) e Real Massamá abandonaram a sala.

Os seis clubes estão contra as promoções na secretaria de Arouca e Vizela, pretendendo uma outra solução que lhes permitisse lutar pela subida à II Liga.

O histórico Olhanense foi um dos emblemas que se fez representar. A Bola Branca, o presidente da SAD, Luís Torres, considera que a atitude da Federação é no mínimo, desrespeitosa.

“A única explicação que tenho é a falta de respeito. Já o tinha achado quando foi lançado um comunicado num sábado, com o país em estado de emergência, a destruir a vida a seis clubes, mais concretamente a dois, que acabaram o campeonato em primeiro lugar, e que são as únicas equipas da Europa que acabaram no primeiro lugar e não sobem de divisão. E hoje mais uma vez, quando foi feito claramente o pedido à Federação por diversas vezes, que pretendíamos reunir com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, o presidente de todos os clubes em Portugal, o homem que representa o futebol em Portugal, porque achávamos que tínhamos esse direito, como clubes sócios da Federação, clubes que são representados por esta instituição, achamos que fomos desrespeitados”, afirma.

O que os clubes querem é uma explicação de não ter sido colocada em prática a ideia do play-off a oito equipas, proposto pela própria Federação. Será agora pedida nova reunião e Luís Torres ironiza, aconselhando a Federação a não gastar dinheiro com policiamento como fez hoje, porque não haverá incidentes.

“Vamos voltar a pedir uma reunião à Federação, de forma educada, cordial e dizemos que a Federação não precisa de gastar dinheiro em polícia, como fez hoje, porque ninguém vem fazer nada de mal à Federação. O que nós queremos é ouvir do representante máximo do futebol português, qual é a sua explicação, e qual é a sua solução para estes seis clubes que se sentem enganados, injustiçados e ludibriados durante os últimos dois meses, porque nos foi sempre dito que iríamos disputar um play-off na Cidade do Futebol, em contexto fechado, protegidos com todas as condições de segurança exigidas pelo Governo, e quando percebemos que esse cenário nunca esteve em cima da mesa, ou se esteve, foi afastado sem ter sido comunicado ao Governo. Porque é impensável que o Governo tenha permitido 90 jogos da I Liga em vários espaços do país, e não tenha permitido seis jogos do Campeonato de Portugal entre oito equipas, que iriam estar confinadas a um único espaço”, sublinha.

Nestas declarações a Bola Branca, Luís Torres está convicto que a decisão da Federação será revertida nos tribunais desportivos ou civis.

“Não temos dúvidas que esta decisão, dado que é ilegal e injusta, irá ser revertida nos Tribunais sejam da Justiça Desportiva ou da Justiça Civil. Até podemos estar perante um crime, porque quando os regulamentos dizem uma coisa e as decisões são outras, nós não sabemos que interesses poderão estar por de trás destas decisões, porque não somos polícia, somos unicamente clubes do Campeonato de Portugal, que em campo conquistaram o direito de lutar pela subida de divisão”, conclui.