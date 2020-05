​Jogos à porta fechada? “Papel do treinador é fundamental”

As dez jornadas que restam da Primeira Liga de Futebol ainda não têm datas marcadas, mas há a certeza da porta fechada. Dez jornadas sem público nas bancadas para a reta final do campeonato, como medida de contenção da pandemia da Covid-19.



O efeito nos jogadores pode ter impactos diferentes e podem ser trabalhados. “Em equipas habituadas a ter pouco público, ou adeptos de difícil controle pelo uso da discussão permanente pode parecer favorável. Mas outras equipas, ou quase todas, fazem do público o seu 12º jogador e o silêncio no estádio pode ser altamente perturbador”, explica José Neto, mestre em Psicologia do Desporto, em entrevista a Bola Branca.

José Neto acrescenta que há vários aspetos que podem ser trabalhados por jogadores e equipas técnicas para atenuar o efeito da ausência de público nas bancadas.

“Com os estádios sem público, os jogadores podem entrar mais relaxados e ser um indicador de facilitismo pela falta de incentivos. O domínio da concentração pode servir para ver escondidos os erros cometidos pelo medo de perder ou encobrir a coragem e a ousadia de quem tudo faz para ganhar. Mas tudo isto pode ser trabalhado”, sublinha.

Com os estádios despidos de adeptos, a capacidade comunicacional dos intervenientes assume um papel de relevo, nomeadamente, dos treinadores. "Serão ouvidos como nunca", assinala José Neto.

“Daí a necessidade das mensagens serem assertivas, diretas, sintonizadas com a função de objetivos, desafiadoras mas realistas porque geralmente essas produzem melhor rendimento. Mensagens não verbais com o mesmo simbolismo, mas congruentes com as referenciadas. Importante a comunicação interna entre os jogadores fundamentalmente orientada pela capacidade de opinião dos líderes e a auto comunicação do jogador consigo mesmo, balizando o seu comportamento ou desempenho por visualização mental de imagens de sucesso previamente comentadas ou exaltadas", define.

"Este trabalho mental ao nível da consciência é fundamental porque as perturbações emocionais adversas que este estado pode causar criam instabilidade e a perceção de ameaça e o jogador entra em crise de raciocínio e prisioneiro da sua própria sombra”, conclui José Neto.