​Árbitros de futebol regressam aos treinos na segunda-feira

Os árbitros de futebol vão regressar aos treinos na segunda-feira, com medidas de distanciamento e testes à Covid-19, disse à Lusa fonte do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Esta decisão abrange os 21 árbitros da categoria principal (C1), os 12 árbitros da C2 elite, os 40 assistentes da categoria ACC1 e os três videoárbitros (VAR).

Os árbitros vão poder treinar a partir de segunda-feira com a garantia do distanciamento necessário, vão ser testados antes de iniciarem os treinos, realizam três treinos por semana e apenas vão funcionar os polos de Lisboa e do Porto.

Segundo a mesma fonte, os árbitros vão também ser testados à covid-19 antes dos jogos, vão realizar testes físicos antes do início da competição e utilizar sistema de GPS nos treinos e jogos.

As deslocações para os treinos vão ser individuais, as instalações desinfetadas antes de cada treino e apenas quem cumprir todas as indicações é que estará apto para os jogos. O regresso será acompanhado pela Unidade de Saúde e Performance da FPF.

Com o fim do estado de emergência no dia 03 de maio, o Governo autorizou o regresso dos jogos à porta fechada da principal competição de futebol, no fim de semana de 30 e 31 de maio, numa decisão que, no entanto, está dependente de aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS).