“Renato Sanches voltará a ser um dos melhores”

Há quatro anos, Renato Sanches era um nome na ribalta. Campeão europeu em França, em 2016, acabava de ser transferido do Benfica para o Bayern, por 35 milhões de euros.

A primeira época na equipa bávara foi demasiado discreta. Na segunda, foi empestado ao Swansea de Inglaterra e após o terceiro ano de ligação ao Bayern foi transferido para o Lille por 20 milhões de euros.



Chegou a Lille no último verão. Na equipa francesa fez 30 jogos e quatro golos. Uma época de menos para mais, encontrando-se em boa forma quando o campeonato francês foi suspenso devido à pandemia da Covid-19. O diretor desportivo do Lille fala de uma aposta acertada.

“O Renato Sanches de forma natural voltará a estar na sua posição que é estar entre os melhores. Já foi um 'Golden Boy' e depois teve uma fase menos boa da sua carreira, uma fase de crescimento. Em Lille encontrou todas as condições para crescer bem. Com exigência, mas também com perdão quando erram, ajudando-os a crescer com os seus próprios erros, com calor, amor, atenção e carinho. A qualidade está lá e de uma forma natural o Renato é hoje um jogador mais maduro e aportará muito ao futebol português e internacional. Não tenho a menor dúvida que foi uma aposta super bem conseguida da nossa parte”, refere Luís Campos, em entrevista a Bola Branca.

A mais recente pérola descoberta por Luís Campos

Descobridor de talentos, Luís Campos compra barato e ajuda a potenciar jogadores que rendem milhões aos clubes. Victor Osimhen, jovem avançado internacional nigeriano, de 21 anos, com 18 golos na presente época em jogos oficiais.

É a mais recente pérola descoberta pelo diretor desportivo português. Alinhava no Charleroi, emprestado pelo Wolfsburgo. Desde os escalões de formação que era seguido pelo dirigente português. Custou 12 milhões há um ano e valorizou exponencialmente no campeonato francês.

”O Victor Osimhen é um super talento muito difícil de encontrar. Costumo brincar com ele dizendo que é uma gazela feliz porque reúne condições como a velocidade e agilidade fora do normal. Junta uma alegria e felicidade enorme quando treina, ou joga, e isso transmite-se através de uma dinâmica espetacular, de uma intensidade muito alta, na recuperação, com bola e sobretudo no que já nasceu com ele que é a capacidade fazer golos, adivinhar onde a bola cai e na enorme facilidade de com os dois pés ou com a cabeça poder fazer golos", descreve.

Luís Campos considera que "será um jogador que na próxima década estará entre os dois ou três melhores pontas de lança do mundo. Tenho orgulho de ter participado no percurso dele e colaborar para que dia a dia possa ser cada vez mais forte”.