​Luís Campos. “Calendários deveriam ser adaptados ao Mundial do Qatar”

Em França, a Liga terminou prematuramente e não há mais grandes eventos desportivos até setembro. Em Portugal, haverá campeonato à porta fechada para a conclusão dos campeonatos. Luís Campos, diretor desportivo do Lille, aborda as duas realidades e aplaude a decisão portuguesa.

“Penso que a decisão francesa é quase unicamente política. Muitos intervenientes do futebol não tiveram qualquer intervenção na decisão. Em Portugal ficaria feliz que o campeonato pudesse chegar ao fim como em todos os outros países do mundo. É importante conseguir levar os campeonatos até ao fim e deveríamos ter aproveitado esta oportunidade para refletir e adaptar os nossos calendários ao Mundial do Qatar”.



Luís Campos argumenta a questão dos calendários com a capacidade de antecipação que os países poderiam ter na adaptação das Ligas às datas do Mundial do Qatar.

“Ter um ano desportivo igual ao ano civil não me chocaria absolutamente nada. Seriam imensas as vantagens e esta seria uma boa oportunidade para durante este ano fazermos um bom confinamento e um bom tratamento no sentido de recuperarmos da Covid-19", justifica.

Início dos campeonatos terá influencia nos mercados

Depois de países como França, Holanda e Bélgica terem decidido terminar prematuramente os campeonatos, devido à pandemia da Covid-19, o reatamento das provas está na forja noutros países, incluindo Portugal. Os movimentos de mercado vão ficar ligados ao retomar ou não das competições.

Se o futebol voltar em Portugal, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália, Luís Campos admite que "a baixa de mercado não será tão significativa como num cenário de não recomeçarem". Senão houver retoma, "a crise será maior".

"Mas continuo a pensar que os clubes mais ricos continuarão a ser sempre investidores, porque a vontade ganhar e a exigência é imensa e obrigará a serem feitos esforços no sentido de ter os melhores jogadores, os jogadores de elite. Os clubes ditos mais frágeis e menos fortes sob o ponto de vista económico serão os que terão mais dificuldades em ir ao mercado e aí os preços nesse nicho de mercado irão sofrer uma enorme alteração”, considera Luís Campos.

Domínio do PSG em França

Na classificação final da Liga francesa, estabelecida com a posição das equipas no momento da suspensão da prova devido à pandemia, o Lille ficou em quarto lugar a um ponto do terceiro, o Rennes.

Na frente, o PSG venceu a Liga, com 12 pontos de diferença sobre o Marselha. Nos últimos oito anos, o PSG venceu sete campeonatos.

Luís Campos antevê que a hegemonia do PSG vai continuar, porque o fosso entre os parisienses e as restantes equipas "é mais evidente" do que a distância entre os melhores e os outros, noutros países.

"O PSG é uma equipa que consegue investir e comprar alguns dos melhores jogadores do mundo e é muito difícil todos os outros clubes se poderem aproximar. Penso que pelo menos até ao Mundial do Qatar, enquanto o Qatar continuar a investir no PSG, será muito difícil, ou só muito esporadicamente, como foi o caso do Mónaco, poderá haver um campeão em França”, prevê o diretor desportivo do Lille, a Bola Branca.