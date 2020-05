Interesse do Manchester United em Luís Campos é "namorico normal"

Luís Campos, de 55 anos, ingressou no Lille em outubro de 2016. Antes, esteve no Real Madrid, como observador na equipa técnica de José Mourinho, e no Mónaco como coordenador técnico. Um trabalho que deu frutos.

Foi Luís Campos que montou os alicerces da equipa que foi campeã francesa em 2017, com Leonardo Jardim como treinador, e quase mil milhões de euros em vendas de jogadores. Em 2019, o Lille faturou 150 milhões.



O diretor desportivo do Lille tem hoje muito mercado e a imprensa inglesa tem noticiado, nas últimas semanas, o interesse do Manchester United. Luís Campos está ao corrente das notícias, mas não revela dados sobre o futuro, escudando-se numa conjuntura que motiva várias indefinições.

“Depois de excelentes resultados desportivos e económicos nas equipas por onde passei ultimamente, é natural que existam algumas aproximações, convites ou namoricos. Mas para mim, mais do que trabalhar num clube com grande nome, o importante é trabalhar em bons projetos onde me sinta útil e possa ter uma colaboração relevante", diz, em entrevista à Renascença.

Um Fórmula 1 parado

O período de confinamento dos franceses provocado pela pandemia da Covid-19, e o fim prematuro do campeonato francês, alterou o ritmo de vida de Luís Campos. A atenção que todas as semanas dá ao mercado de jogadores internacional com observação constante de jogos em todos os continentes sofreu uma brusca interrupção.

O ritmo de trabalho alterou-se mas a atenção mantém-se. “O meu dia a dia foi como ir num Fórmula 1 e ter uma paragem brutal com todos os 'airbags' levantados. Estava habituado a um ritmo frenético. Todas as semanas passava por países diferentes. De repente acabei por ficar em casa."

O diretor desportivo do Lille continua, no entanto, " a estudar a observar jogadores de várias equipas através das plataformas de 'scouting' que hoje existem, e extremamente desenvolvidas no futebol mundial”.

Além disso, reconhece, "é um prazer estar junto da família". "Os dias são preenchidos com a experiência de estar junto da minha neta, com a participação em imensas reuniões", tirando partido das novas tecnologias.

Desvio de rota por causa da pandemia

A França é um dos países mais afetados pela Covid-19, com cerca de 175 mil casos e mais de 25 mil mortos, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins. Luís Campos trabalha no futebol francês desde 2013 e tem uma explicação para os números.

“A França é muito grande e tem fronteiras com muitos outros países. É o centro da Europa e regista um enorme fluxo de pessoas que viajam a todo o instante. É um país propício à propagação do vírus" justifica.

O dirigente não sabe dizer se a França reagiu tarde na resposta à pandemia. "Quando se começou a falar do vírus, tínhamos vencido por 1-0 em Nantes e a equipa estava bem encaminhada para recuperar um lugar na Liga dos Campeões. Viajei para a América do Sul para ver alguns jogadores referenciados. Passei pela Argentina e Brasil e preparava-me para ir para o Equador quando a família me alertou que os aeroportos iriam fechar e as conexões com a europa iriam deixar de existir. Consegui um avião para o Porto onde estava a minha família, fiz o confinamento quando cheguei e tudo se passou bem”, conta Luís Campos.