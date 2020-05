“Quaresma fez mais pelo combate ao populismo do que todos os discursos no Parlamento”

João Taborda da Gama elege as mulheres portugueses como personalidade da semana, mas que se estende por toda a pandemia. Na opinião deste comentador d’ As Três da Manhã ,

“Fez mais pelo combate ao populismo de André Ventura do que todos os discursos juntos no Parlamento, embora queira destacar aqui o que Catarina Martins disse e o que António Costa respondeu ” na quinta-feira, durante o debate quinzenal.

“Veio fazer algo de grande importância política e nacional”, ao “ responder a André Ventura da forma que ele merece e com um nível de elevação”, afirma o presidente da Câmara de Lisboa na Renascença .

“Queria destacar são as mulheres portuguesas como sendo as principais vítimas– todos os estudos começam a demonstrar – não mortais da crise social da pandemia; as principais prejudicadas nas assimetrias da distribuição dos encargos em casa e vítimas de violência emocional e física, explícita e implícita”, afirmou.

“As diferenças e assimetrias de género estão altamente aumentadas nesta época de pandemia, de confinamento e é preciso pensar nisso” e “pesar entre os riscos do confinamento e os do vírus”.

Mas o debate começou com o tema do dia: o aumento do desemprego e a recessão sem precedentes que se avizinha.

João Taborda da Gama considera que não é “preciso ser cientista nuclear ou um grande cientista para perceber que a pancada no desemprego e na economia pode ser bem superior do que a que estamos à espera”.

Fernando Medina diz que não é preciso esperar números piores, que estes já são maus. “10% [de desemprego] é um número assustador. O que está apontado é uma recessão sem precedentes na nossa economia” e “acho que vamos ter tempos duros”.