​Bolsa de Turismo de Lisboa adiada para 2021

Veja também:

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) deste ano foi cancelada e a próxima deverá realizar-se entre 3 e 7 de março de 2021.



A decisão foi anunciada esta sexta-feira pela Fundação AIP, que organiza a BTL na Feira Internacional de Lisboa.

A Fundação refere, em comunicado, a pandemia como motivo para o cancelamento. Segue, assim, as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Refere ainda que, com esta nova data, “ficam asseguradas as melhores condições para o restabelecimento das dinâmicas geradas pelo maior evento de turismo em Portugal e de promoção dos principais produtos e serviços que o compõem como para a participação de visitantes e oradores nacionais e internacionais”.

No entanto, a Fundação AIP mostra-se dispo nível para organizar, ainda este ano, um evento dedicado exclusivamente à promoção, suporte e apoio ao Turismo de Portugal, que permita minimizar os impactos económicos decorrentes da COVID-19. Uma ação para estudar em conjunto com as entidades responsáveis pela promoção do turismo nacional.

A BTL esteve inicialmente agendada para os dias 11 a 15 de março e por causa da pandemia, ainda no início do surto, foi adiada para 27 a 31 de maio. Agora, foi cancelada.