A nova vida dos restaurantes. Desinfeções seis vezes ao dia, marcação prévia e redução da lotação

Já a disposição das mesas e das cadeiras deve garantir uma distância de, pelo menos, dois metros entre as pessoas , mas os coabitantes podem sentar-se frente a frente ou lado a lado, a uma distância inferior. Estão desaconselhados os lugares de pé, tal como as operações do tipo self-service, como buffets.

Segundo o documento da autoridade de saúde, os restaurantes devem ainda privilegiar a utilização de áreas exteriores , como as esplanadas (sempre que possível) e o serviço take-away. Terá de haver dispensadores de solução à base de álcool localizados perto da entrada do estabelecimento e noutros locais convenientes, associados a uma informação incentivadora e explicativa.

Desinfetar pelo menos seis vezes por dia , e com recurso a detergentes adequados, reduzir a capacidade máxima do estabelecimento (interior, incluindo balcão, e esplanada), por forma a assegurar o distanciamento físico recomendado (2 metros), promover e i ncentivar o agendamento prévio para reserva de lugares por parte dos clientes. Estas são algumas das mudanças mais emblemáticas da nova vida que os restaurantes portugueses vão conhecer a partir de 18 de maio, e constam das normas publicadas, esta sexta-feira, pela DGS.

Este código de conduta prevê ainda as situações de pedidos/pagamentos ao balcão, e no caso de poder formar-se uma fila de espera, os clientes devem ser incentivados a manter uma distância de, pelo menos, dois metros o que pode ser conseguido através da sinalização do local onde devem permanecer à espera da sua vez.

Higiene, os menus e cuidado com o ar condicionado

A limpeza e desinfeção dos espaços deve respeitar as orientações emitidas pela DGS, sendo que os proprietários devem desinfetar, pelo menos seis vezes por dia. Em causa, estão todas as zonas de contacto frequente (maçanetas de portas, torneiras de lavatórios, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos) e, após cada utilização, os equipamentos críticos (tais como terminais de pagamento automático e ementas individuais.



Em relação às instalações sanitárias, devem ser limpas pelo menos três vezes por dia com produto que contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1). Já as toalhas devem ser trocadas entre cada cliente, e as mesas têm de ser limpas. A circulação das pessoas para as instalações sanitárias, que devem ocorrer em circuitos onde seja possível manter a distância adequada entre as pessoas que circulam e as que estão sentadas nas mesas.

É ainda obrigação do restaurante garantir que as instalações sanitárias dos clientes e dos colaboradores possibilitam a lavagem das mãos com água e sabão e a secagem das mãos com toalhas de papel de uso único. As torneiras devem ser, sempre que possível, automáticas. A utilização de secadores que produzem jatos de ar não é recomendada. Sempre que possível os lavatórios devem estar acessíveis sem necessidade de manipular portas.

Os motivos decorativos devem ser retirados das mesas. Já em relação às ementas, o conselho é de substituir as ementas individuais por ementas que não necessitem de ser manipuladas pelos clientes . Os exemplos dados são de placas manuscritas ou digitais, ou ainda adotar ementas individuais de uso único (por exemplo, seladas ou impressas nas toalhas de mesa descartáveis) ou também ementas plastificadas e desinfetadas após cada utilização.

Em relação às salas, o proprietário deve assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar nas áreas do restaurante, por exemplo através da abertura de portas e janelas. Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de extração e nunca em modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma manutenção adequada (desinfeção por método certificado).