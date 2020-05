Iron Maiden adiam concerto para o próximo ano devido à Covid-19

Veja também:

É mais uma banda cuja digressão é afectada pela pandemia de Covid-19. Os Iron Maiden deveriam atuar no Estádio Nacional, em Oeiras no próximo dia 23 de julho. A produtora do espetáculo informa que a banda de heavy metal decidiu adiar o concerto para 21 de junho de 2021.

Em comunicado, a produtora lamenta o adiamento do concerto inserido na digressão Legacy of the Beast e explica que a decisão segue “as recomendações da Direção-Geral de Saúde em resposta à pandemia do novo coronavírus”. O concerto da banda britânica formada em 1975 vai manter-se no espaço do Estádio Nacional em 2021.

Os convidados especiais Within Temptation e a banda de suporte Airbourne estão na mesma confirmados para a nova data. Quanto aos bilhetes já adquiridos, serão válidos para o novo concerto dos Iron Maiden.

Com preços entre os 60 e os 75 euros, as entradas estão à venda pelas várias plataformas de bilheteiras online