Festival de animação "Monstra" oferece 169 filmes para ver em casa

Chama-se “Monstra em Casa” e será a versão do Festival de Animação de Lisboa para este ano. Depois do adiamento do Monstra, os programadores não quiseram de deixar de celebrar os 20 anos deste festival e prepararam uma edição online que vai decorrer de 25 a 31 de maio



Ao longo de sete dias, vão ser exibidos 169 filmes em 12 sessões e vão realizar-se seis "masterclasses". De acordo com o comunicado divulgado esta quinta-feira, as competições de Curtas, Curtíssimas (filmes até 2 minutos), Estudantes e a competição Portuguesa serão exibidas através da plataforma Kinow.

Segundo o diretor artístico do festival, a “Monstra em Casa é uma partilha, um encontro, um festival de cinema de animação que decorre na casa de todos.” Para Fernando Galrito, esta formula “é uma outra forma de comemorarmos os 20 anos” e de assim levar “os mais recentes e melhores filmes de animação” ao público.

Para o final de setembro, está agendada a edição do "Monstra" que foi adiada. Por isso, Galrito explica que o Monstra em Casa é “a primeira parte” do festival que, esperam possa decorrer nas salas de cinema em setembro.

O que vai poder ver na "Monstra em Casa"

Filmes como “Tio Tomás –-A Contabilidade dos dias”, de Regina Pessoa, “O Rapaz Roxo”, de Alexandre Siqueira, “A Mãe de Sangue” de Vier Nev, “O Peculiar Crime do Estranho Sr.Jacinto” de Bruno Caetano, “Assim mas sem ser assim”, de Pedro Brito, “Maré”, de Joana Rosa Bragança, e “Ode à infância”, de João Monteiro e Luís Vital são alguns filmes de animação em cartaz para ver em casa

Agendadas estão também seis "masterclasses" com mestres da animação mundial, entre os quais o realizador alemão Raimund Krumme, o brasileiro Arnaldo Galvão e o norte-americano Ed Hooks.

Paralelamente, nos dias 30 e 31 de maio, entre as 8h e as 13h, a RTP2 vai exibir filmes para os mais novos programados pelo festival. Ao todo são 10 horas de animação.

Nos últimos vinte anos o festival Monstra já somou um milhão de espectadores, metade dos quais crianças e jovens, e já exibiu mais de 15 mil filmes.