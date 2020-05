Covid-19. Fábrica Braço de Prata com concertos e jantar em versão "drive-in"

Veja também:

“Terminou o estado de emergência, mas não a suspensão de hábitos que nos davam imensa alegria”, dizem os responsáveis da Fábrica Braço de Prata. O espaço cultural reinventou-se e encontrou uma “alternativa para voltar à ação”. A partir de dia 13 de maio vai oferecer no espaço exterior da antiga fábrica de material de guerra concertos e jantares em versão "drive-in".

Os concertos que têm vindo a ser transmitidos on-line “passarão a ser projetados simultaneamente nos muros do exterior” da Fábrica, explica em comunicado a organização do espaço. Para assistir, o público poderá entrar com o carro e num sistema drive-in, assistir ao espetáculo e até jantar

“Os lugares são limitados e por isso terão de ser reservados antecipadamente”, indica a Fábrica Braço de Prata que assim garante condições de “segurança” para quem queira “sair de casa para um programa de fim de noite com amigos, ou para um jantar e concerto românticos”

Sem pôr em risco o distanciamento social, a Fábrica Braço de Prata afirma que “deixou de haver razão para não convocar uma “noitada” com os amigos”, mas sendo fiel ao “aroma de nostalgia” que este espaço há muito habituou o seu público.

A organização explica que irão funcionar com consumo mínimo, em "take away", de 5 euros por pessoa. O "drive-in" vai estar aberto de segunda-feira a sábado, das 19h30 às 23horas, com concertos das 21h30 às 22h30.