Álvaro Covões: Proibição de festivais é uma “tragédia” de 600 milhões de euros

O cancelamento dos festivais de verão é uma “tragédia” que vai custar cerca de 600 milhões de euros à economia portuguesa, afirma Álvaro Covões, dono da produtora dono da Everything Is New.



Em 25 anos, este será o primeiro verão sem festivais de música. Em declarações à Renascença, Álvaro Covões faz as contas à decisão do Governo na sequência da pandemia de Covid-19.

“Vamos ter que arregaçar as mangas e tentar ser criativos. Agora, o preocupante é que nós somos a coluna dorsal de todo um ecossistema que o ponto alto eram os festivais. O impacto económico de festivais como o NOS Alive ou como o Rock in Rio é de 60 milhões cada um. São menos 120 milhões de PIB. Se juntarmos os grandes festivais estamos a falar numa quebra da economia portuguesa entre 500 e 600 milhões de euros”, alerta o promotor do festival NOS Alive.

A decisão do Governo de proibir os festivais de música e espetáculos similares até 30 de setembro ainda terá de passar pelo Parlamento.

A medida abrange eventos sonantes do calendário musical anual que ainda não tinham sido cancelados ou adiados, como o Sumol Summer Fest , NOS Alive, Super Bock Super Rock, MEO Marés Vivas, MEO Sudoeste, Vodafone Paredes de Coura, EDP Vilar de Mouros e o NOS Primavera Sound.