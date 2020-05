Aberto caminho para a beatificação​ dos pais de João Paulo II

Arrancou esta quinta-feira, 7 de maio, na cidade polaca de Wadowice, a fase diocesana dos processos para a beatificação de Emília Kaczorowska e de Karol Wojtyla, pais de São João Paulo II.



Os dois processos decorrem separados e o objectivo desta fase é demonstrar que Emília e Karol praticaram as virtudes de modo heróico, que gozam fama de santidade e que, através deles, as pessoas pedem graças ao Senhor.

Os bispos polacos escolheram para postulador desta causa o padre Sławomir Oder, o mesmo postulador do processo de São João Paulo II. Em declarações à Rádio Vaticano, Oder reconhece que os pais do Papa polaco ”são figuras muito populares na Polónia“ e que até mesmo, no resto do mundo, Emilia e Karol ”têm muitos admiradores entusiasmados“.

Emilia Kaczorowska (1884-1929) nasceu Cracóvia, no seio de uma família de artesãos e Karol Wojtyla (1879-1941) nasceu em Lipnik, perto de Biala, numa família de alfaiates. Foi militar serviu como suboficial em Cracóvia e Wadowice. Casaram em 1906 e tiveram três filhos: Edmund (1906), Olga, que faleceu logo após o nascimento (1916) e Karol (1920), que viria a ser Papa.

Sobre a actualidade destes processos, o padre Andrzej Scąber, secretário para a canonização da Arquidiocese de Cracóvia, comentou num comunicado que, ”numa sociedade em crise como a de hoje, com tantos divórcios, relações de convivência e crianças abandonadas, a família Wojtyla dá testemunho, como diz o Papa Francisco, de serem 'santos da porta ao lado, normais', que nos mostram como, numa situação económica muito difícil, durante a doença e na morte de dois filhos, é possível confiar e estar perto de Deus ".