Eleições do FC Porto previstas para junho. Pinto da Costa tem dois concorrentes

As eleições do FC Porto, que não se realizaram em abril devido à pandemia, podem acontecer no mês de junho, anuncia o jornal "O Jogo".

Se tudo correr bem, no que diz respeito à saúde pública, as eleições podem decorrer num sábado de junho, apontando-se como possíveis os dias 13, 20 ou 27.



A ideia, refere o presidente da mesa da assmbleia geral do clube, “é que as eleições aconteçam tão depressa quanto possível, sabendo que a vida humana está em primeiro lugar". "Isso será sempre levado em linha de conta, tanto mais que com três listas é provável uma grande afluência a um espaço fechado”, sublinha.

Matos Fernandes confirmou a admissão das candidaturas apresentadas por três sócios: Pinto da Costa, José Fernando Rio e Nuno Lobo. O sorteio para determinar a ordem (A, B, C) com que as listas se vão apresentar nas urnas será realizado no sábado, 9 de maio.