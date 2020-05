Covid-19: CDS quer comissão parlamentar à compra de material de proteção

Veja também:

O CDS anunciou esta quinta-feira que vai pedir uma comissão eventual de inquérito à compra de material de proteção durante a pandemia de Covid-19 e aos contratos por ajuste direto.

O deputado Telmo Correia questiona quando é que o Governo iniciou as compras necessárias para enfrentar esta pandemia. "A ideia que eu tenho é que sendo os alertas do início de fevereiro, o Governo iniciou as suas compras só em março", disse o parlamentar do CDS.

"O Governo comprou numa situação de necessidade e de urgência que é óbvia, mas têm vindo a público uma série de dúvidas em relação a esses contratos e à sua publicitação", disse Telmo Correia durante o debate quinzenal na Assembleia da República.

O CDS "não gosta da política de suspeições, mas a urgência não pode ser sinónimo de falta de transparência", sublinha Telmo Correia, que pede a publicação de todos os contratos relacionados com material de proteção à Covid-19.

De acordo com a imprensa de quarta-feira, em causa estão contratos por ajuste direto no valor de 80 milhões de euros. A ministra da Saúde, Marta Temido, já prometeu que os contratos serão divulgados até ao final desta semana.

Na resposta ao CDS, o primeiro-ministro, António Costa, promete a publicação de todos os contratos de aquisição de material.