Costa nega problema com ciganos em Portugal. André Ventura "levou um baile do Quaresma"

O deputado André Ventura levou uma “trivela” argumentativa do futebolista Ricardo Quaresma, afirmou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, no debate quinzenal.



André Ventura afirmou na Assembleia da República que Portugal “tem um problema com a comunidade cigana”.

O parlamentar, que defende um plano especial de confinamento para a comunidade cigana em tempo de pandemia de Covid-19, fala num “reiterado incumprimento em várias comunidades do país”.

António Costa começou por negar a existência de problemas com a comunidade cigana em Portugal.

“Nós temos problemas em Portugal com pessoas que cumprem ou não cumprem as normas sanitárias e a resposta que temos de ter com essas pessoas, qual seja a sua etnia, religião, é muito simples: a lei é para cumprir e deve ser aplicada a todos por igual”, afirmou o primeiro-ministro.