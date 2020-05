Catarina Martins ataca Ventura: “As suas ideias racistas hão de ir parar ao caixote do lixo”

Veja também:

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, disse esta quinta-feira ao deputado do Chega, André Ventura, que “as ideias racistas” como o confinamento de ciganos “hão de ir parar ao caixote de lixo de onde nunca deviam ter saído”.



“Permita-me que, antes do debate, faça uma nota. Às vezes há uma linha ténue demais entre ignorar para não dar visibilidade à atrocidade ou, pelo silêncio, consenti-la. André Ventura fez uma proposta inqualificável de decidir confinamento de pessoas tendo em conta a sua origem étnica”, afirmou Catarina Martins no arranque da sua intervenção do debate quinzenal.

Na perspetiva da líder bloquista, André Ventura “teve a resposta que devia por um campeão português, Ricardo Quaresma”, tendo de imediato sugerido “que os futebolistas deviam ter direitos limitados à opinião”.

“Ficamos, portanto, a saber que o Chega não só tem opiniões repugnantes como André Ventura tem a cobardia de querer calar quem lhe faz frente”, acusou.

Dirigindo-se diretamente a André Ventura, Catarina Martins prometeu lutar pelo direito do deputado “a ter opiniões sobre futebol”, embora também garanta que vai batalhar “para acabar com a pouca vergonha de receber vários salários além do de deputado”.

“E, no que disser respeito ao Bloco, fique certo de que as suas ideias racistas hão de ir parar ao caixote de lixo de onde nunca deviam ter saído”, avisou.