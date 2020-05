Universidade do Minho lança manuais para produção de material de proteção

A Plataforma Fibrenamics da Universidade do Minho (UMinho) lançou uma coleção de manuais digitais gratuitos destinados à produção de equipamentos de proteção individual (EPI), nomeadamente máscaras, luvas, batas, aventais, toucas e cogulas.



De acordo com a academia, esta é “uma forma de responder à escassez de informação técnico-científica neste âmbito e após ter recebido diversas solicitações de profissionais de saúde e da indústria”.

O coordenador da Fibrenamics, Raul Fangueiro,que é professor da Escola de Engenharia da UMinho, assinala que a ideia da coleção de e-books foi clarificar e agrupar informação sobre a forma correta destes equipamentos de proteção serem construídos e utilizados. Os manuais permitem também orientar as entidades quem queiram entrar neste mercado.

“Muitas empresas perceberam que na UMinho há fortes competências na área e temos sido contactados para desenvolver soluções inovadoras em conjunto”, realça Raul Fangueiro.

“O objetivo principal da produção dos EPI tem sido zelar pela segurança face ao risco. Porém, pretende-se agora que a maioria destes produtos seja reutilizável e reciclável, reduzindo a pegada ambiental. Estamos a estudar novos materiais e condições”, acrescenta o também investigador do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil da UMinho.

Os tipos de proteção são descritos em função dos materiais, agentes de risco e processos envolvidos na sua confeção e certificação.

No caso das máscaras, há três níveis de proteção: o baixo para as máscaras sociais usadas pelos cidadãos, o médio para contacto direto com outras pessoas, como polícias, bombeiros ou comerciantes) e o elevado para profissionais de saúde.

Já as batas cirúrgicas para uso único ou múltiplo, de acordo com a Fibrenamics, requerem elasticidade, biocompatibilidade, resistência, além de serem hipoalergénicas, não tóxicas e fáceis de vestir/despir.

Em relação às toucas e cogulas reutilizáveis, os materiais de eleição são misturas de algodão e poliéster; se forem descartáveis, sugere-se a confeção por ultrassons com não-tecidos, em formato fino e flexível.

Quanto às luvas, os investigadores indicam que podem ser de látex, borracha sintética, vinil, neopreno e nitrilo; para a sua validação mede-se aspetos como resistência a degaste, corte, rasgo, perfuração, radiação e o perfil ergonómico, por exemplo. O látex natural é ideal para a luva cirúrgica e de exame, permitindo excelente sensação e ajuste, mas pode provocar alergia.

Os “white papers” estão em www.fibrenamics.com, já superam os 10.000 downloads e vão sendo atualizados perante novas normas e sugestões.

A atual pandemia tem levado à procura exponencial de EPI por cidadãos de todo o mundo e à acelerada reconversão das empresas para a sua produção.

“O setor deverá ser impulsionado com o aumento das despesas governamentais na saúde, da consciencialização sobre segurança pessoal no trabalho, da promoção de fontes de energia renováveis e do uso crescente de materiais ecológicos”, assinala a Fibrenamics.

Segundo a “Fortune Business Insights”, o mercado dos EPI deve atingir 78 mil milhões de euros em 2026, com a Europa a seguir a líder América do Norte.

E, se “há fabricantes a colocar produtos de qualidade inferior para rentabilizar o momento, há também quem já pensa a longo prazo, como luvas de nitrilo biodegradáveis, que são facilmente descartáveis e reduzem o impacto ambiental”, refere a academia bracarense.