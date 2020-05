Saúde: ​ULS Nordeste retoma atividade assistencial programada

Veja também:

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste está a proceder, de forma gradual, à retoma da atividade clínica programada.



De acordo com aquela entidade “estão já a ser agendadas, de acordo com critérios de prioridade clínica, consultas presenciais ou, sempre que possível, continuidade em teleconsulta, cirurgias convencionais e de ambulatório, atividades de hospital de dia e exames complementares de diagnóstico e terapêutica”.

Em relação aos cuidados hospitalares, e em particular à realização de consultas, o reinício da atividade assistencial nas três Unidades Hospitalares da ULS Nordeste – Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela – teve em conta a “reformulação dos espaços físicos das salas de espera, a marcação por hora e o aconselhamento prévio aos doentes para não se fazerem acompanhar por outras pessoas a não ser em casos excecionais, procurando desta forma assegurar o correto distanciamento social”, esclarece a unidade local de saúde.

O alargamento dos horários dos profissionais e a aplicação de um breve inquérito a todos os doentes antes do início da consulta, a par da medição da temperatura corporal dos mesmos, são igualmente medidas adotadas com vista à segurança de todos.

Relativamente à realização de cirurgias, já teve início a atividade cirúrgica programada na especialidade de Ortopedia, efetuada na Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros. E está previsto que a cirurgia de ambulatório seja igualmente retomada, na Unidade Hospitalar de Mirandela, já na próxima semana.

Na Unidade Hospitalar de Bragança mantém-se a atividade cirúrgica urgente e prioritária, seguindo-se a retoma das cirurgias programadas consideradas do ponto de vista clínico como mais prioritárias.

A nível dos cuidados de saúde primários a retoma da “atividade assistencial será feita de forma faseada”, indica a ULS Nordeste, sublinhando que serão cumpridas “as regras de higiene e segurança estipuladas, nomeadamente ao nível da higienização de espaços e equipamentos, bem como das mãos, da etiqueta respiratória e do distanciamento social”.

Embora privilegiando o contacto telefónico e digital com os utentes, os centros de saúde, esclarece a ULS Nordeste, disponibilizam acompanhamento em “áreas fundamentais como situações de doença aguda, planeamento familiar, saúde materna, saúde infantil e juvenil, cuidados de enfermagem, e ainda cuidados domiciliários em situação de doença aguda e de assistência clínica que careça de continuidade”.

A ULS Nordeste realça que o plano de retoma da atividade assistencial garante “o melhor acesso aos serviços de saúde, mas também que este seja feito com a necessária segurança dos utentes e dos profissionais, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde”.

Neste contexto foram estipuladas boas práticas a observar no que respeita não só à assistência clínica como também ao uso de equipamentos de proteção individual, aos circuitos de doentes e à realização de testes de diagnóstico.

“O reagendamento e a subsequente realização de atividade assistencial na ULS Nordeste decorrem na salvaguarda quer do cumprimento escrupuloso das regras de saúde pública, quer da manutenção da prontidão de resposta necessária a um eventual aumento da incidência da Covid-19”, frisa em comunicado a entidade de saúde.