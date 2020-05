Que máscaras devemos comprar?

Depende. O importante é que, antes de comprar, exija o certificado CITEVE ou, em alternativa, um comprovativo de que a máscara foi submetida a ensaios em laboratório acreditado e possui as caraterísticas especificadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Também deve assegurar-se de que a máscara vem acompanhada de um folheto informativo sobre a sua forma de utilização, lavagem e outros cuidados a ter.

As máscaras laváveis, muto criativas e coloridas, à venda, por exemplo, na internet, são seguras?

Uma máscara profissional é mais segura do que uma máscara de uso geral?

A forma mais fácil será adquirir uma máscara com o selo “CITEVE”, criado justamente com o objetivo de proporcionar ao cidadão comum a garantia de que está a adquirir um produto que foi devidamente testado e cumpre todos os requisitos de segurança.

Com base em informação recolhida junto da entidade certificadora, o CITEVE - Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e Vestuário de Portugal, a Renascença explica-lhe como adquirir e usar uma máscara, em segurança.

A máscara passou a ser “adereço” obrigatório, mas condizer com o vestuário é o critério menos importante no momento de comprar.

Em comunicado, a Ordem sublinha a urgência do Gove(...)

Que caraterísticas deve ter uma boa máscara para uso geral?

Uma máscara deve ter capacidade de filtração, ou seja, conseguir reter os microrganismos que tentam atravessá-la; por outro lado, tem de ter respirabilidade, isto é, tem de se deixar atravessar pelo ar, caso contrário a máscara não funciona como tal e o ar entra e sai pelos lados.

Portanto, ser respirável e ter capacidade de filtração são as duas principais caraterísticas. Mas há outros aspetos a ter em conta. Por exemplo, a forma da máscara deve permitir que ela assente bem no rosto – isto tem a ver com a configuração e os materiais de que é feita.

Deve também prestar muita atenção ao comportamento dos elásticos e do clipe nasal (o elemento metálico que permite um bom ajustamento da máscara ao nariz e ao rosto).

Devo comprar máscaras descartáveis ou laváveis?

Ambas as opções são válidas. De acordo com as recomendações da DGS, ao fim de quatro horas de utilização consecutiva, ou se ficar encharcada, a máscara deve ser substituída por uma nova ou previamente lavada. Ou seja, devemos sempre ter connosco uma segunda máscara de reserva.