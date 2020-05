Matosinhos. Lar do Comércio quer montar hospital de campanha

Veja também:

O Lar do Comércio, em Matosinhos, que já regista 19 mortes pela Covid-19, quer montar um hospital de campanha na creche/jardim-de-infância, testar todos os idosos e funcionários e desinfetar todo o edifício, adiantou à Lusa fonte da direção.

Na terça-feira, a instituição entregou à Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, e às autoridades de saúde um plano de mobilização interna para separar utentes infetados de não infetados, plano que já obteve o aval do delegado de saúde, revelou a mesma fonte.

Contudo, para colocar em prática o plano a instituição precisa da colaboração das entidades e autoridades porque, realçou a fonte, é uma "operação complexa e um investimento avultadíssimo".

Uma das soluções apresentadas pelo Lar do Comércio, e exposta no plano, passa pela criação de um hospital de campanha na creche/jardim-de-infância, edifício situado a cerca de 100 metros do lar, mas para tal necessita da concordância da Segurança Social para esta "transformação".