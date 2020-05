Mais de três milhões para obras nos Mosteiros da Batalha e Alcobaça e Convento de Cristo

São três monumentos património cultural da Humanidade. Os Mosteiros da Batalha e Alcobaça e o Convento de Cristo, em Tomar, vão ser alvo de obras de conversação.

Em comunicado, esta quinta-feira, a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) explica que recebeu luz verde quanto a um reforço de verbas. São mais de 3 milhões de euros para obras.



A DGPC indica que “viu aprovada a reprogramação da candidatura que submeteu ao Programa Operacional do Centro, no âmbito do Portugal2020, para a intervenção nos três monumentos Património da Humanidade”. Do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER) vão chegar mais 3.223.581 euros para as intervenções nos três monumentos classificados pela UNESCO.

“Esta reprogramação temporal e financeira do financiamento provindo do Programa Operacional do Centro 2020, através do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional, representa um aumento da despesa elegível no valor de 276.507,05” indica a DGPC em comunicado.

Uma das novidades é a inclusão do Mosteiro da Batalha na lista das empreitadas. Até ao final de junho do próximo ano a obra vai ter duas frentes. Por um lado, será feita a conservação e restauro dos claustros de D.João I e de D.Afonso V, por outro, será feita a adaptação de espaços para portarias e loja da DGPC. Assim a entrada e a saída do Mosteiro da Batalha serão alteradas. Está já a decorrer o processo de adjudicação da empreitada.