Lisboa: Estacionamento na via pública volta a ser pago a partir de segunda-feira

A Câmara de Lisboa anunciou esta quinta-feira um plano gradual de desconfinamento do município. O regresso à normalidade começa com a “reposição da fiscalização do pagamento na via pública pela EMEL a partir de 11 de maio”.

A acompanhar esta reposição vêm outras decisões, como a “manutenção do estacionamento gratuito dos veículos de residentes com dístico válido nos parques de estacionamento da EMEL até ao dia 30 de junho.

Além disso, a Câmara de Lisboa vai ainda criar um “processo interno na EMEL com vista a processar com urgência pedidos de dísticos novos”, reabrir os elevadores públicos e voltar a disponibilizar o atendimento presencial da EMEL a partir de 1 de junho.

Para os adeptos das duas rodas, vai ser feita a “manutenção das medidas de desinfeção das bicicletas do sistema partilhado GIRA, recomendando-se o estrito cumprimento das regras de higiene individual”.

A Câmara de Lisboa decide que o Castelo de São Jorge vai reabrir a 1 de junho.

E os museus da Marioneta, Fado, Bordalo e Padrão dos Descobrimentos abrem as portas a 18 de maio, altura em que as bibliotecas municipais retomam a atividade, mas só para entrega e reserva de livros.

Também o Arquivo Municipal de Lisboa começa a abrir de forma faseada, a 18 de maio, dia em que marca também a reabertura da Estufa Fria e do Jardim da Cerca da Graça.

Segundo a autarquia, vai ser feito o reforço de limpeza e desinfeção nas áreas envolventes às escolas que abrem no próximo dia 18 de maio.