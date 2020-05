Desconfinamento. “Viana à Esplanada” incentiva comércio e restauração

Veja também:

“Viana à Esplanada”, assim se designa um novo programa de incentivo e promoção do comércio e restauração em espaço público, a lançar pela Câmara Municipal e a Associação Empresarial de Viana do Castelo (AEVC).

Em comunicado conjunto, autarquia e associação comercial, explicam que a iniciativa “permitirá que lojas comerciais possam utilizar áreas exteriores aos estabelecimentos comerciais, garantindo o distanciamento social”.

Outra medida prevista no âmbito da “Viana à Esplanada” é a abertura de novas esplanadas para cafés, pastelarias e restauração no espaço público, respeitando as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS).

Neste contexto serão identificadas novas praças e arruamentos dedicados ao comércio e restauração pelos serviços da autarquia e também serão disponibilizados vasos e floreiras para embelezamento e definição dos espaços.

“Todas estas novas áreas de ocupação do espaço público na cidade e concelho serão apreciadas pela autarquia e pela AEVC antes do licenciamento, que será isento de taxas de ocupação”, referem as duas entidades.