Covid-19. Pode a máscara que usamos dificultar o trabalho da Polícia?

O intendente da PSP Nuno Carocha não tem dúvidas de que “ o rosto é um traço pessoal extremamente importante para procedermos à identificação de uma pessoa”. E o presidente do Sinapol, sindicato da PSP, Armando Ferreira, acrescenta que o uso de máscara “numa situação de identificação obviamente pode provocar uma dificuldade acrescida ”.

Desde que foi declarado o estado de calamidade, aquilo que em muitos casos era uma recomendação passou a ser uma obrigação, as máscaras são um desses casos. O facto de grande parte da população passar a ter a cara tapada cria problemas na identificação das pessoas, e o trabalho que as forças de segurança tem de realizar no dia a dia, seja na investigação criminal, seja em operações de rotina, passam a ter desafios acrescidos. A Renascença foi ouvir dois agentes policiais para perceber o que pode estar em causa.

Ainda assim, reconhece que é verdade que os contornos do nosso rosto “são extremamente importantes quando queremos encontrar uma pessoa”.

O intendente Nuno Carocha defende que, ainda assim, as forças de segurança têm formas de ultrapassar estes constrangimentos. As técnicas de investigação criminal são vastas e dão outras possibilidades, porque há “outras características pessoais que temos em conta quando andamos à procura de alguém” .

Na última semana, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou o uso obrigatório de máscaras comunitárias para a Covid-19 em espaços públicos com concentração de pessoas .

Por isso, acede que “a máscara pode trazer algumas dificuldades acrescidas” ao trabalho de um polícia.

Polícia sempre legitimado

No caso de uma ação de fiscalização de rotina ou de uma operação policial com mandato, por exemplo, os polícias têm sempre poder para obrigar o cidadão ou o suspeito a retirar a máscara? Poderão as pessoas invocar a saúde pública e pessoal para não o fazerem? A resposta é não.

“A questão da identificação é mais fácil, se precisamos de identificar uma pessoa pedimos o cartão do cidadão, depois queremos ver se é realmente aquela pessoa pedimos a pessoa para remover a máscara durante alguns segundos”, explica Nuno Carocha.

O intendente da PSP assegura que quem está do outro lado “não se pode negar”, porque “a partir do momento em que estamos mandatados por algum motivo, a pessoa é suspeita”. “Temos ordem do tribunal para ir buscar aquela pessoa, e temos de ter a certeza de que estamos perante a pessoa certa”, resume.