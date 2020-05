Balanço DGS. Há 1.105 (mais 16) mortes e 26.715 (mais 533) infetados em Portugal

Veja também:

Portugal regista 1.105 mortos (são mais 16 que na quarta-feira) e 26.715 infetados (mais 533, o que equivale a uma subida de 2%, os maiores número e percentagem de novos casos desde 25 de abril) pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS).

O relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de quarta-feira, indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (634), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (230), da região Centro (213), do Algarve (13) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 14 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira segue sem registo de mortes por Covid-19.



O Norte também concentra a maior parte dos casos confirmados, com 15.450 (cerca de 60,08%). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (6.935), Centro (3.545), Algarve (343), Alentejo (220), Açores (132) e Madeira (90).



A taxa de letalidade desceu para 4,1% (15,1% acima dos 70 anos).

Há registo de pessoas 2.258 recuperadas da Covid-19, mais 182 que na quarta-feira. Estão internadas 874 pessoas (mais 36 pessoas que na quarta-feira), das quais 135 estão nos cuidados intensivos (menos uma).



Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 26.5572 casos suspeitos. O relatório desta quinta-feira revela, ainda, que 2.666 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 27 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias.

Cerca de 84,1% dos doentes são tratados em casa, conforme revelou o secretário de Estado da Saúde, na conferência de imprensa. Em internamento, estão 3,3% dos pacientes: 0,5% em unidades de cuidados intensivos e 2,8% em enfermaria.

António Lacerda Sales revelou, ainda, que foram registados casos de Covid-19 em, pelo menos, 351 lares de idosos, ou seja, 14% do número total destas instituições em Portugal.