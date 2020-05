Atraso no anúncio de medidas pode deixar creches sem crianças após reabertura

Veja também:

As creches ainda não conhecem as medidas de segurança que vão ter de adotar quando tiverem de abrir, a 18 de maio.

A falta de informação não só impede as creches de adquirir o que é necessário, como leva os pais a não ter confiança para deixarem os seus filhos nas creches. E sem a confiança dos pais, as creches não têm crianças, como explica Susana Baptista, presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP), à Renascença.

“Queremos conhecer exatamente todas as regras necessárias de proteção e segurança. Não só porque precisamos de nos preparar e adaptar, como os pais das crianças precisam também de saber que medidas são essas para sentirem confiança a enviarem as suas crianças a 18 de maio. Não sabendo as regras, os pais têm receio e não vão mandar as crianças”, refere.