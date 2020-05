Administração do Arsenal do Alfeite demitida

O sindicato dos trabalhadores civis das Forças Armadas e a comissão de trabalhadores do Arsenal do Alfeite pediram explicações ao Governo sobre a demissão da administração do estaleiro, que lhes foi comunicada esta quinta-feira.

Em declarações à Lusa, António Pereira, da Comissão de Trabalhadores do Arsenal do Alfeite, afirmou que a demissão da administração foi comunicada pela administração, numa reunião, esta quinta-feira, com os representantes dos trabalhadores.

Num comunicado conjunto, a comissão de trabalhadores e o Sindicato dos Trabalhadores Civis das Forças Armadas e Empresas de Defesa (STEFFAs) escrevem que a administração “foi demitida pela tutela [Ministério da Defesa] para ser implementado um novo modelo de gestão neste estaleiro naval”

As duas estruturas exigiram "esclarecimentos do Governo" e pediram "uma reunião com carácter de urgência ao ministro da Defesa Nacional".

A Lusa pediu um comentário ao Ministério da Defesa Nacional sobre esta questão.