Violência doméstica aumentou 60% durante confinamento na Europa

O número de casos de violência doméstica aumentou até 60% durante o confinamento imposto pela pandemia do novo coronavírus, segundo alertou, esta quinta-feira, o departamento europeu da Organização Mundial de Saúde (OMS), que manifestou “profunda preocupação”.

O diretor para a região europeia, Hans Kluge, afirmou, em conferência de imprensa virtual, que, em países como a Bélgica, Bulgária, França, Irlanda, Federação Russa, Espanha e Reino Unido, aumentaram os casos de “violência interpessoal” entre parceiros íntimos e contra crianças.

Hans Kluge indicou que o número de chamadas de mulheres vítimas de violência doméstica teve aumentos até 60% nos países europeus. As denúncias online aumentaram até cinco vezes durante o mês de abril, por comparação com os números do mesmo período do ano passado.

A ONU já tinha demonstrado preocupação com este fenómeno. A 29 de abril, um estudo do Fundo de População revelou que tinham sido registados quase 31 milhões de casos adicionais de violência de género.

O Papa Francisco também alertou, a 4 de maio, para a vulnerabilidade de alguns durante o isolamento e rezou "pelas famílias, para que continuem em paz com criatividade e paciência".

A 29 de abril, a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica deu conta de que, em 15 dias, recebera cerca de 2.800 participações e pedidos de atendimento, 71 dos quais presenciais.