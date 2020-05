Rússia regista mais de 11 mil novos casos num dia

Veja também:

A Rússia registou, nas últimas 24 horas, mais de 11 mil casos do novo coronavírus. Com o recorde de 11.231 novas infeções, o total subiu para 177.160, número com que o país ultrapassa França e Alemanha.

Morreram mais 88 pessoas no último dia, o que eleva o número total de óbitos por Covid-19, na Rússia, desde o início da pandemia, para 1.625.

A Rússia é o quinto país do mundo com mais casos confirmados do novo coronavírus e o 18.º com mais mortes. Os Estados Unidos lideram em ambos os parâmetros: 1.228.609 diagnósticos e 73.431 óbitos.

No total, são já mais de 3,7 milhões as pessoas que contraíram Covid-19, das quais morreram mais de 260 mil e recuperaram mais de 1,2 milhões.