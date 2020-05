Número de mortes diárias em Espanha desce para 213

Veja também:

O número de mortes por Covid-19 num dia, em Espanha, voltou a descer, esta quinta-feira. Com 213 novos óbitos (face aos 244 no dia anterior), o número total ultrapassou a barreira dos 26 mil (26.070).

Com 754 novos diagnósticos, o número de casos confirmados do novo coronavírus, desde o início da pandemia, ascendeu a 221.447.

Por outro lado, houve 2.509 novas altas médicas, o que aumenta para 128.511 o número total de pacientes recuperados da doença.

Espanha é o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19, atrás dos Estados Unidos (1.228.609). É o quarto com mais mortes, superada pelos EUA (73.431), Reino Unido (30.150) e Itália (29.684).

A nível mundial, são mais de 3,7 milhões as pessoas infetadas, das quais morreram mais de 260 mil e recuperaram mais de 1,2 milhões.